Terrierrüde Gino will nicht länger im Tierheim Uelleben bleiben

Gotha-Uelleben. Der kleine Jack-Russel-Terrier Gino ist traurig, weil sein Frauchen gestorben ist. Der Rüde sucht deshalb eine Pflegefamilie.

Ganz am Anfang unserer heutigen Folge stehen zwei gute Vermittlungsnachrichten: Das Kurzhaar-Dackelchen, hier vorgestellt vor zwei Wochen, hat jetzt mehrere Interessenten. Er wird mit Sicherheit seine richtigen Menschen finden. Auch das rot-weiße Katerchen, vorgestellt am vergangenen Freitag, hatte Glück und wurde vom Besitzer abgeholt. Nur das grau-getigerte Katzenmädchen ist noch in der „Arche Noah“. Es wartet dort auf neue Katzenfreunde.

Die heutige Folge stellt unseren Lesern den kleinen Gino vor. Er lebte fast 16 Jahre mit seinem Frauchen, das kürzlich verstarb. Gino musste deshalb ins Tierheim nach Gotha-Uelleben und ist dort natürlich sehr traurig. Er war der Mittelpunkt, nun ist er einsam im großen Ganzen. „Als verwöhntes Prinzchen ist der Umgang mit ihm nicht immer leicht“, sagt Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß.

Damit Gino wieder zur Ruhe kommt, werden für ihn Menschen gesucht, die ihm in einer Pflegestelle ein individuelles Zuhause geben können. Der kleine Jack-Russel-Terrier ist nicht mehr ganz gesund und braucht Herzmedikamente. Da Gino Tierheimhund bleibt, werden die Kosten vom Tierschutz übernommen.

Gino geht gern spazieren und wäre sicher glücklich über einen Hundefreund, der nur für ihn da ist. Kinder sollten nicht im neuen Zuhause sein, die war er nicht gewöhnt. Wenn Gino wieder Sicherheit im eigenen Zuhause mit vertrauter Aufmerksamkeit für sich spürt, kommt sein Hundeleben wieder ins Gleichgewicht. Menschen, die ihn während seiner verbleibenden Zeit liebevoll begleiten, wären ein Geschenk für ihn.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: (03621) 75 54 25.