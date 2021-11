Theaterprojekt in Friedrichroda wird ausgezeichnet

Friedrichroda. Wa das Projekt „Farbenblind“ am Perthes-Gymnasium Friedrichroda zum Gewinner macht.

Das Theaterprojekt „Farbenblind“ vom Perthes-Gymnasium in Friedrichroda unterstützt die Thüringer Energie AG (Teag) mit 1000 Euro. Wie es in einer Mitteilung des Energieversorgers heißt, sollen das Preisgeld, der Pokal, eine Urkunde und die Gewinner-T-Shirts am Freitag, 12. November, in der Aula übergeben werden. Der engagierten Schule sei es auch ein wichtiges Anliegen, über den regulären Unterricht hinaus nachhaltige Erfahrungs- und Erlebnisräume zu schaffen, heißt es weiter.

Mit diesem Theaterprojekt, bei dem biografische Texte von elf Schülern der 11. Klasse künstlerisch verfremdet und szenisch aufgearbeitet wurden, habe es das Gymnasium im Wettbewerbsjahr 2020/2021 des thüringenweiten Projektwettbewerbs „Ideen-Machen-Schule“ der Teag unter die Besten geschafft.