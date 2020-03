Am Ende der konzertanten Aufführung von Tschaikowskis Oper Eugen Onegin in Frankfurt wurden die Gesangssolisten (vorne), Dirigent Charles Olivieri-Munroe, die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach sowie ein Chor aus Sängern der Opernhäuser von Frankfurt, Köln und Stuttgart minutenlang mit stürmischem Beifall gewürdigt.

Frankfurt/Main. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach führte in der Alten Oper in Frankfurt/Main Tschaikowskis Eugen Onegin auf.

Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf Tour

In einer äußerst gelungenen Koproduktion mit dem Mariinsky Theater St. Petersburg führte die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am Sonntagabend in der Alten Oper Frankfurt/Main konzertant die Oper Eugen Onegin von Pjotr Iljitsch Tschaikowski auf. Diese entstand nach dem gleichnamigen Versroman von Alexander Puschkin.

Wie bereits am Vorabend im Landestheater Eisenach war der ursprünglich vorgesehene Chor der Krakauer Philharmonie aus Angst vor dem Corona-Virus nicht angereist. Doch es war kurzfristig gelungen, einen Chor mit 40 Sängern aus den Opernhäusern von Frankfurt, Köln und Stuttgart zu bilden, der noch am Aufführungstag vom Dirigenten des Abends Charles Olivieri-Munroe, dem 1. Gastdirigenten der Philharmonie, in kürzester Zeit einstudiert wurde und der seine Aufgabe auf großartige Weise mit Bravour löste. Als die Musiker des Gotha-Eisenacher Orchesters nach gut dreistündiger Busfahrt am Veranstaltungsort angekommen waren, konnten sie von all diesen Aufregungen nichts spüren. In einer etwa halbstündigen Anspielprobe wollte Olivieri-Munroe von ausgewählten Stücken im Zusammenspiel mit den Sängern stets nur wenige Takte hören, die aber sofort erkennen ließen, wie sehr sich das Thema „Leidenschaften“ durch die Handlung zog. Die Sänger entstammten fast alle der von Larisa Gergieva geleiteten „Mariinsky jungen Opernakademie“; sie führte bei dieser Produktion auch Regie. Beeindruckend war bei der folgenden über dreistündigen Präsentation der Oper, wie die Sänger mit sparsamen Mitteln Bühnenpräsenz zeigten, dabei aber ihre hohen stimmlichen Qualitäten überzeugend darbieten konnten. Filip Bandžak (Bariton) als Eugen Onegin glänzte mit seiner satten Stimme, Dmitrij Voropaev (Tenor) in der Rolle des Lenski ließ wunderbar Leidenschaft und Verzweiflung spüren, Ilya Bannik (Bass) zelebrierte den Fürsten Gremin mit verströmendem Pathos, Dmitrij Koleuschko (Tenor) setzte mit seinem kurzen Auftritt als Triquet einen musikalischen Farbtupfer, und Denis Beganskij (Bass) löste gekonnt seine Aufgaben in den kleineren Partien. Ebenso bestachen die Sängerinnen stimmlich wie darstellerisch mit großartigen Leistungen. Allen voran Ekaterina Latyscheva (Sopran) als von ihren Gefühlen geleitete Tatjana sowie Evelina Abagalaeva (Alt) als ihre leichtfüßige Schwester Olga. Elisaveta Zacharova (Mezzosopran) als deren Mutter Larina sowie Elena Vitman (Mezzosopran) als deren Dienerin Filipjewna rundeten das Ensemble ebenbürtig ab. Der Chor brachte seine Beiträge voller Temperament und mit mächtigem Stimmvolumen vor allem durch die stärker besetzten Männerstimmen. Bestechend war die perfekte Abstimmung zwischen Sängern und Orchester, die durch Olivieri-Munroe gewährleistet war. Gut beobachtet werden konnte die hochkonzentrierte Mitarbeit der Orchestermusiker sowohl als ganzer volltönender Klangkörper als auch in den vielen Einwürfen und Untermalungen als brillante Instrumentalsolisten. Schon zwischendurch spendete das Publikum im gut besuchten Großen Saal der Alten Oper reichlich Beifall nach den Arien und Szenen. Minutenlange Jubelstürme für alle Beteiligten am Ende beschlossen schließlich einen denkwürdigen konzertanten Opernabend.