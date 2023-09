Intendantin Michaela Barchevitch zeigt das neu gestaltete Programmheft für die Spielzeit 2023/24 der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und freut sich auf das erste Konzert der A-Reihe am 28. September in Gotha und am 29. September in Eisenach mit Trompeter Reinhold Friedrich, Artist in Residence in dieser Spielzeit.