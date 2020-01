Thüringer Bergteufel treiben in Bad Tabarz Schabernack

Wilde Gesellen trieben in Bad Tabarz ihr Unwesen. Im Kurpark Winkelhof herrschte kurz vor dem Jahreswechsel am Montagabend eine mystische und geheimnisvolle Atmosphäre. Dafür sorgten die zahlreichen Feuerschalen und Schwedenfeuer, die das Parkgelände in der Dunkelheit erhellten und somit für eine „rauhnächtliche“ Stimmung sorgten. Das ließ Jung und Alt nicht davon abhalten, bei Kälte und Wind zur ersten Bad Tabarzer Rauhnacht zu gehen.

Die Idee dazu hatte das Kuramt unter der Leitung von Marcel Wedow. „Wir wollten mal etwas anderes unseren Gästen anbieten. Früher haben wir immer eine Fackelwanderung gemacht, jetzt sollen es die Rauhnächte werden“, so der Mitinitiator. In den Thüringer Bergteufeln, die in Friedrichroda beheimatet sind und dort ein Bestandteil der Veranstaltung „Kürbisse glühen“ sind, sowie den Bad Tabarzer Trachtenverein fand der Kuramtsleiter die richtigen Ansprechpartner. Und so war die erste Rauhnacht geboren.

Furchterregend wirkten die Bergteufel in ihren Masken bei manchem kleinen Besucher. Foto: Conny Möller

Mehr als 2000 Besucher bevölkerten in den Abendstunden das Parkgelände. Der größte Teil der Gäste nahm zuvor an einer Fackelwanderung teil, die von der Touristinformation über den Postweg hinauf in die Max-Alvary-Straße hinunter zum Kurpark führte. „Wir haben dort über 400 Fackeln verkauft“, sagt Marcel Wedow.

Bauern vertreiben Geister mit Weihrauch

Die Rauhnächte sind lange überliefert. So ziehen zwischen Heiligabend und dem 6. Januar vor allem in Bayern zottelige Wesen durch die Straßen. Das Brauchtum geht auf indogermanische Völker zurück, die unter dem Begriff Raunächte (ohne zweites h) bekannt wurde. So sollen vor und nach Weihnachten haarige Dämonen ihr Unwesen getrieben haben. Allerdings ist nicht geklärt, warum diese Nächte „Rau“ genannt wurden. In früheren Zeiten haben Bauernfamilien die Geister mit Weihrauch und Weihwasser vertrieben, in dem sie diese in ihren Häusern verteilten.

Der Bad Tabarzer Trachtenverein mit Leiterin Bettina Grübel (rechts) erzählte von alten Überlieferungen. Foto: Conny Möller

Für Kuramtsleiter Marcel Wedow stellen die Thüringer Bergteufel die absolute Besetzung für die Rauhnächte dar. „Wir wollen ihnen damit eine eigene Veranstaltung geben“, so Wedow. Und so sorgten nicht nur die Gestalten mit ihren furchterregenden Masken, Hörnern und zotteligen Fellen bei den Festbesuchern für Begeisterung, sondern auch die Gruppe Visematente, die mit Dudelsack, Trommeln, Schalmeien und Flöten musikalisch für ausgelassene Stimmung auf der Bühne sorgte.

Währenddessen mischten sich die Thüringer Bergteufel unter die Besucher und trieben ihren Schabernack mit ihnen. Bettina Grübel vom Trachtenverein erzählte gemeinsam mit ihren Vereinsfrauen Geschichten von der dunklen Jahreszeit.

Für den Kuramtsleiter war die erste Veranstaltung in dieser Art ein voller Erfolg. „Wir waren überrascht, dass es so gut angenommen wird.“ Er habe viele Erfahrungen gesammelt. Anfang des Jahres wollen sich die Veranstalter zusammensetzen und über Änderungen der Programmgestaltung reden. Fest steht, dass es Ende 2020 eine Fortsetzung geben wird. Dann soll für mehr Beleuchtung im Kurpark und eine größere Versorgung mit Getränken und Spezialitäten gesorgt werden.

Wedow: „Wir hatten große Auflagen vom Ordnungsamt erhalten.“ So mussten fünf Ordner rund um den Park organisiert werden, die die Zufahrtsstraßen absperrten. „Die haben wir auf Anhieb durch einen Aufruf über Facebook erhalten, darüber sind wir froh.“ Auch die Freiwillige Feuerwehr des Kurortes und das Deutsche Rote Kreuz haben bis zum Ende der Veranstaltung ausgeharrt und für die Absicherung des Festes gesorgt.