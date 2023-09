Das Gleichense-Gymnasium Ohrdruf trägt in der Goldberghalle ein Benefiz-Fußballturnier aus, um Kindern in Tansania Fußbälle zu kaufen. Tim Walter (links) und Julian Nußbaum (rechts) haben dazu den Anstoß gegeben. Flyod Stein (2. von rechts) und Ole Nowag halten „Localballs“, mit denen Kinder in Afrika kicken.