Thüringer Trachtenverband trifft sich im Landkreis Gotha

Günthersleben. Die Delegierten erwartet ein Ausblick auf das kommende Jahr. 1300 Jahre Kirmes wird gefeiert.

Rund 100 Delegierte aus allen Landesteilen Thüringens werden am Samstag, den 21. Oktober, im Bürgerhaus in Günthersleben an der Versammlung des Thüringer Landestrachtenverbands teilnehmen. Sie erwartet ein Ausblick auf die Aufgaben des neuen Jahres, mit dem ältesten deutschen Volksfest, welches in Thüringen gefeiert werden kann: Vor 1300 Jahren fand in Thüringen die erste Kirchweihe statt, teilt der Landestrachtenverband weiter mit.