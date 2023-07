Tickets, Anzeigenannahme und Tourist-Info jetzt in Gotha unter einem Dach

Gotha. Die Kultourstadt Gotha übernimmt Angebote des Presse-Shops. Neuer Anlaufpunkt für Leser und Kunden ist der Hauptmarkt 40.

Konzerttickets, Zeitungsabos, das Anzeigengeschäft von Glückwünschen über Todesfälle bis Firmenannoncen – für all das ist ab 3. Juli der Gotha-adelt-Laden am Hauptmarkt 40 Anlaufpunkt. Das von der Kultourstadt Gotha betriebene Geschäft samt Tourist-Information übernimmt die Services, die zuvor im Presseshop dieser Zeitung in der Marktstraße 24 angeboten worden. „Das geht natürlich auch alles online. Aber es braucht persönliche Ansprechpartner“, sagt Stefan Seelig, Leiter des Tourismusmarketing, hier mit Nicole Köllner.