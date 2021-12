Ticketvergabe für Christvesper in Friedrichroda

Friedrichroda. Wer Heiligabend in der Kirche in Friedrichroda feiern will, muss sich zuvor anmelden. Zudem gilt für Besucherinnen und Besucher 3G.

Besucherinnen und Besucher der Christvesper in der Stadtkirche Sankt Blasius in Friedrichroda kommen am 24. Dezember, 15 und 17 Uhr, nur mit Ticket in die Kirche. Darüber informiert Pfarrer Albrecht Kunz. Die kostenfreien Karten gibt es nach Anmeldung im Pfarrbüro.

Abgeholt werden können die Tickets bis 22. Dezember montags und mittwochs von 9 bis 12 und dienstags von 15 bis 18 Uhr. Zur Kontaktverfolgung werden dabei die erforderlichen Daten aufgenommen und Nachweise verlangt. Beim Christvesper in Friedrichroda dabei sein dürfen jene, die geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind. Tests müssen vor Eintritt in die Kirche vorgelegt werden. Auch unter 18 Jahren muss ein Test vorgelegt werden.