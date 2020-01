Tiefe Trauer um Therapiehündin Lisbeth

Das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz hat einen schweren Trauerfall zu vermelden: Die geliebte Boxerdame Lisbeth, die dort als Therapiehund eingesetzt wurde, ist gestorben.

Seit der Gründung des Hospiz‘ 2011 war Lisbeth mit am Start. Mindestens einen Tag in der Woche verbrachte die ruhige Hündin dort und schenkte ihre Aufmerksamkeit und Zuwendung den kranken Kindern.

Lisbeth ist so vielfältig einsetzbar gewesen

Lisbeth sei vielfältig einsetzbar gewesen, erzählt ihre Halterin Sally Ehrhardt aus Nordhausen, die das Unternehmen „Meine Hundetante“ führt. Vielen Kindern, die nicht mehr kommunizieren konnten, zauberte die Hündin ein Lächeln ins Gesicht.

Lisbeth mit ihrer Besitzerin Sally Ehrhardt. Foto: Sally Ehrhardt

Die Boxerdame konnte den schwerkranken Kindern Ruhe vermitteln, indem sie sich zu ihnen ins Bett legte. Auch die Geschwister begeisterte sie beim gemeinsamen Fußballspielen. Lisbeth konnte sich immer wieder schnell auf die gegebene Situation einstellen. „Das ist bei einem Hund selten zu finden“ so Sally Ehrhardt.

Lisbeth ist bis zu ihrem Tod Therapiehund aus Leidenschaft

Normalerweise sei es üblich, dass Therapiehunde die Arbeit im Hospiz nach sieben Jahren beenden, denn jeder „Arbeits“-Tag bedeute auch immer Anstrengung für das Tier. Nicht so für Lisbeth. Sally Ehrhardt hat versucht, die Hündin nicht mehr mit ins Hospiz zu nehmen, was sich jedoch als schwierig herausstellte: „Sie hat die Kinder einfach so sehr vermisst, dass sie bis zum Schluss mit im Hospiz gewesen ist. Sie war einfach dafür gemacht“.

Die Boxerdame verstarb im November im Alter von elf Jahren.

Mit bewegenden Worten nahm das Kinderhospiz Tambach-Dietharz auf seiner Facebookseite von Lisbeth Abschied: „Du hast als Therapiehund vielen unserer kranken Gäste wunderschöne und fröhliche Momente bereitet“, schreibt die Einrichtung unter anderem in ihrem Post. Nicht nur das Hospiz beklagt den Verlust der Hündin, auch die Facebooknutzer und viele, die direkt mit Lisbeth zu tun hatten, zeigen sich von der Traueranzeige erschüttert:

„Du hast uns und unserer Tochter so viel gegeben, es war einfach nur schön dabei zuzusehen, wenn Ihr beiden in „Eurer Welt“ gekuschelt habt. Unsere Püppi hat Dich so sehr geliebt, dass sämtliche Hunde bei ihr Lisbeth heißen mussten […]“, wird unter anderem auf Facebook kommentiert.

Eine weitere Nutzerin schreibt: „Ruhe in Frieden, du warst ein ganz toller Hund.“

„Es war immer wunderschön mit Dir, liebe Lisbeth. Wir werden Dich sehr vermissen“, ist nur einer von vielen Kommentaren.

Therapiehunde Lisbeth und Fuchur. Foto: Sally Ehrhardt

„Lisbeth war ein ganz toller Hund , es tut weh, wenn ein geliebtes Tier gehen muss. Ruhe in Frieden und komm gut über die Regenbogenbrücke. Du wirst ganz viele kleine Seelen wieder treffen, denen du so viele Kuscheleinheiten gegeben hast. Danke für Deine Stunden bei den vielen kranken Kindern“, bedankt sich eine Nutzerin bei der Hündin.

Die Beziehung zwischen Halterin und Tier sei immer eine ganz Besondere

Derzeit versucht Sally Ehrhardts zweiter Therapiehund Fuchur die Trauer etwas abzufangen. Auch Fuchur ist ein Boxer, anders als Lisbeth hingegen ein Mischling. Die Halterin ist von Boxern als Therapiehunde begeistert. Mit dieser Rasse könne sehr eng zusammengearbeitet werden und die Beziehung zwischen Betreuerin und Tier sei immer eine ganz Besondere. „Boxer bringen viele Eigenschaften mit sich, die für die Arbeit im Hospiz wichtig sind“, so Sally Ehrhardt. Fuchur solle nicht dauerhaft die gesamte Arbeit im Hospiz übernehmen. Nach der Verarbeitung des Todes von Lisbeth bekomme der Boxermischling wieder Unterstützung durch eine neue Hündin.

