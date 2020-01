Tierarzt-Notruf jetzt auch in Gotha

Seit Montagabend, 18 Uhr, werden die tierärztlichen Notfalldienste der Landkreise Gotha durch eine Weimarer Zentrale vermittelt. Das teilt ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Kassenärztlichen Vereinigung mit. Demnach gelte für Haustierhalter eine neue Notrufnummer, über die die Anrufer automatisch mit der Landeseinsatzzentrale in Weimar verbunden werden. Von dort werden sie an die zuständigen Notdienstringe verwiesen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die neue Notrufnummer gilt auch für den Unstrut-Hainich-Kreis. In Erfurt werden tierärztliche Notdienste bereits seit Dezember 2019 über die neue Telefonnummer vermittelt.

Der tierärztliche Notruf ist erreichbar unter Telefon: 0361/644 788 08.