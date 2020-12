Tierheim Gotha-Uelleben: Die traurige Katze Mauzi

Gotha-Uelleben. Die letzte Tierheim-Folge in diesem Jahr handelt von der Katze Mauzi, die nach dem Tod ihrer Besitzerin auf der Suche nach einem neuen zu Hause

Heute gibt es die letzte Vermittlungsfolge für das Jahr 2020. Der Tierschutzverein macht wie in jedem Jahr eine Pause mit der Tiervermittlung. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten, dass Tiere als Weihnachtsgeschenke oft im Tierschutz abgegeben wurden.

Des Weiteren bleibt das Tierheim „Arche Noah“ im Gothaer Ortsteil Uelleben wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Es muss abgewartet werden, wie lange die Schließung dauert. Fundtiere sollen aber möglichst weiterhin an dieser Stelle vorgestellt werden, damit sie von ihren Besitzern erkannt werden können.

Heute stellen wir Katze Mauzi vor, deren Frauchen verstorben ist. Die fünfjährige Mieze leidet in der „Arche Noah“ sehr. Sie hat mit ihrer Besitzerin allein in einer Wohnung gelebt und hatte deren volle Aufmerksamkeit. Nun muss die arme Mauzi allein, in einer fremden Umgebung, ohne ständigen Zuspruch zurecht kommen.

Am Anfang noch etwas scheu, lässt sie sich nun von den Mitarbeitern trösten

Katzenfreunde wissen, wie sich Mauzi jetzt fühlt. Und genau solche Katzenfreunde, die Mauzis Leid fühlen können, sucht Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Es wäre für die trauernde Katze sehr gut, wenn sie schnell wieder eine Bezugsperson fände, die ihr ein neues Zuhause geben kann.

Natürlich wissen Katzenfreunde auch, dass Mauzi in der neuen Umgebung Zeit zum Ankommen braucht. Sie wird anfangs scheu sein und sich zurückziehen. Aber irgendwann kommt auch sie zum Streicheln und vertraut ihren neuen Menschen.

Von den Mitarbeitern im Katzenhaus lässt sie sich mittlerweile schon nehmen und trösten, aber wenn sie allein ist, versteckt sie sich. Mauzi ist eine sehr schöne, liebe Katze, die noch viel Lebenszeit vor sich hat.

Für die Mitarbeiter der „Arche Noah“ wäre es ein Geschenk, wenn die traurige Mauzi schnell ein ruhiges Zuhause als Wohnungskatze finden würde. Eine Einzelperson, die auch nicht mehr allein sein möchte und ihre Tage mit Mauzi genießen würde, das wäre sehr schön.

Weitere Informationen gibt es im Tierheim „Arche Noah“ unter Tel. 03621/ 7554 25.