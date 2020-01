„Andreas Kieling – Mit den Grizzlys durch Alaska“ ist als Präsentation am 7. Januar 2019 im Kulturhaus Gotha zu sehen und in einer Sonderausstellung vom 8. Januar bis 22. März 2020 im Kunstforum Gotha.

Tierische Fotoausstellung im Gothaer Kunstforum

Der gebürtige Gothaer Andreas Kieling ist als Tierfilmer einem weltweiten Publikum bekannt geworden. Doch eine Fotoausstellung hat er über seine Arbeit noch nie gezeigt. Die Premiere gibt es ab kommender Woche in seiner Heimatstadt. Unter dem Titel „Mit den Grizzlys durch Alaska“ präsentiert vom 8. Januar bis 22. März das Kunstforum Tierfotos. Am Vorabend, 7. Januar, um 19 Uhr hält er im Kulturhaus Gotha einen gleichnamigen Vortrag dazu.

Bekannt wurde der Gothaer Business-Botschafter Andreas Kieling 1991 durch seine bahnbrechenden Grizzly-Aufnahmen aus dem Yukon. Es folgten Reisen rund um die Erde und hautnahe Begegnungen mit Krokodilen, giftigen Waranen, Wüstenelefanten, Berggorillas aber auch deutschen Wildschweinen.

Nun kehrt Kieling auf die Spuren der Grizzlys zurück und nimmt den Besucher mit auf eine atemberaubende Reise nach Alaska. Erstmalig hat er persönlich eine große Ausstellung mit 59 seiner besten Tieraufnahmen aus Alaska zusammengestellt, um sie in Gotha zu präsentieren, teilt Maja Wieczorek vom Veranstalter, der Kultourstadt Gotha, mit.

Andreas Kieling bereist seit 1990 als Abenteurer, Naturfotograf und Tierfilmer die Welt. Viele Monate im Jahr ist er auf Expeditionen und Drehreisen rund um den Globus unterwegs, vorwiegend in den dünn besiedelten Gegenden Alaskas. Bekannt ist er vor allem für die Aufnahmen der dort lebenden großen Grizzlys, denen er so nah kam, wie kein anderer.

Mehrere Jahre verbrachte er mit diesen Bären, um sie an sich zu gewöhnen. So gelang es ihm als ersten Tierfilmer der Welt, Unterwasseraufnahmen von einem tauchenden Grizzly in freier Wildbahn zu machen. Diese Faszination für die wilden Bären Alaskas ist der Kern der Ausstellung im Kunstforum Gotha.

Die Eintrittskarte für den Vortrag „Mit den Grizzlys durch Alaska“ am 7. Januar, 19 Uhr im Kulturhaus Gotha (Einlass ab 18 Uhr) berechtigt zum kostenfreien Besuch der gleichnamigen Ausstellung im Kunstforum Gotha. Andreas Kieling „Mit den Grizzlys durch Alaska“, Ausstellungszeitraum: 8. Januar bis 22. März 2020, Kunstforum Gotha, Querstraße 13-15, Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet.