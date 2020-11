Tierpark Gotha: Luchs, Dingo und Co. als Kalender

Beim Gähnen zeigt der Luchs seine Zähne. Lang und spitz sind sie bereit für die nächste Mahlzeit. Die entspannt im Gras liegende Raubkatze hat es so auf den Titel des Tierpark-Kalenders geschafft, der nun an der Kasse erhältlich ist. Mit dem Kalender, der das zweite Jahr infolge herausgegeben wird, sammelt der Tierpark-Förderverein Mittel zur Unterstützung des Parks.

100 Exemplare beträgt die erste Auflage des Kalenders, der besonders die jungen Tierparkbewohner in den Fokus rückt. So zeigen die Kalenderblätter beispielsweise das junge Wisent, das im Mai geboren ist. Auch bei den Dingos gab es in diesem Jahr Nachwuchs.

Viele Zoos nutzen diese Art der Werbung

Neugierig blickt einer der Wildhunde in die Kamera von Jeannette Bolle, die die Bilder gemacht hat. Sie ist regelmäßige Besucherin im Tierpark und hatte so ziemlich jedes Tier bereits vor der Linse. Die Endauswahl traf die amtierende Parkleiterin Anett Engelhardt.

Auch der Kronenkranich dient als Motiv für den Jahreskalender des Tierparks Gotha. Foto: Lutz Ebhardt

„Mit dem Kalender wollen wir dem Tierpark und seinen Bewohnern mehr Bekanntheit verschaffen“, sagt Stephanie Schultze vom Förderverein des Tierpark. Sie ist mächtig stolz auf das neue Druckerzeugnis. Viele Zoos würden auf diese Art mit ihren Tieren werben, sagt sie. Und so habe man die Idee 2019 erstmals übernommen. Von Besuchern und Unterstützern des Tierparks sei der Kalender gut angenommen worden.

Auf denselben Erfolg hofft der Förderverein auch jetzt. Mit dem Erlös sollen unter anderem die Bauarbeiten am Vogelhaus finanziert werden. Rund 11.000 Euro werden investiert in die grundhafte Sanierung. Der Verein macht zudem die Anschaffung von neuen Tiere möglich. Seit 1995 aktiv, hat er dem Park bereits rund 300.000 Euro zur Verfügung gestellt. Geld wird demnächst auch für das Ersetzen einer Therme gebraucht, die mehrere Tierhäuser versorgt. Ersatzteile für eine Reparatur gebe es nicht mehr.

Neue Beschilderung für die Gehege Ende des Jahres

Schon zum Ende dieses Jahren sollen die Gehege im Tierpark mit neuer Beschilderung ausgestattet werden. Darauf soll in Kurzform auf Vorkommen der Tiere, Lebensweise und Gefährdung hingewiesen werden. Arterhaltung sieht der Tierpark als eine seiner Aufgaben.

Die Spendenbereitschaft sei nach der Schließung im Frühjahr groß gewesen. Es habe Interessenten für neue Tierpatenschaften gegeben und die Konzerte im Sommer verhalfen der Einrichtung zu mehr Aufmerksamkeit. Dass die Unterstützung nicht abreißt, wünscht sich Stephanie Schultze. „Wir kämpfen immer noch“, sagt sie. Zwar kann der Tierpark mit einigen Einschränkungen auch jetzt geöffnet bleiben. Die wochenlange Schließung im Frühjahr hatte jedoch ein Loch in die Finanzen des Parks gerissen.

Der Kalender zeigt auch, worauf sich die Besucher im Frühling freuen können. Denn mit dem Herbst haben sich einige Tiere in ihr Winterquartier verzogen, wie der majestätische Kronenkranich. Andere scheuen die Kälte nicht, wie die Wölfe, die Jeannette Bolle für den Monat Dezember fotografiert hat.

Der Tierpark Gotha hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist immer um 15.15 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier, für Kinder drei Euro, die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 14 Euro, für jedes weitere Kind einen Euro.