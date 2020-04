Gotha. Nach knapp sechs Wochen Schließzeit dürfen Besucher die Erlebniswelt am Fuße des kleinen Seebergs wieder betreten.

Tierpark Gotha öffnet wieder

Ab diesem Montag, 27. April, darf der Tierpark Gotha seine Tore wieder für Besucher öffnen. Um das Corona-Ansteckungsrisiko für Besucher wie Tierpark-Mitarbeiter zu minimieren, ist im Kassenbereich eine Trennung in Zu- und Abgang in Form eines Personenleitsystems eingerichtet. Abstandsmarkierungen und Durchsagen weisen auf die Einhaltung des Sicherheitsbereiches in Bezug auf andere Personen hin, teilt Maja Wieczorek von der Kultourstadt mit.

An der Kasse wird bargeldloser Zahlungsverkehr bevorzugt. Zusätzlich wird die Gesamtbesucherzahl des Tierparks ab dem 27. April auf maximal 500 Gäste gleichzeitig begrenzt. Um unter anderem die Sicherheit im Eingangsbereich zu gewährleisten, werde der Töpfleber Weg als Zufahrt zum Tierpark gesperrt, teilt das Team mit. Der Parkplatz an der Ohrdrufer Straße sowie anliegende Straßen können weiterhin genutzt werden. Auf dem Tierparkgelände ist weiterhin der Abstand von 1,5 Metern zu haushaltsfremden Personen einzuhalten.

Aus Sicherheitsgründen bleiben die Innenhäuser geschlossen und sind die Spielplätze sowie der Streichelzoo für Besucher nicht zugänglich. Schaufütterungen werden ebenfalls nicht durchgeführt, und die Gastronomie im Tierpark hat vorerst nicht geöffnet.

Der Weinspaziergang durch den Tierpark Gotha am 13. Mai kann aufgrund der neuen Änderungen in der Verordnung des Landes, die eine Zusammenkunft von bis zu 50 Versammlungsteilnehmern unter freiem Himmel erlaubt, stattfinden. Er ist bereits ausverkauft. Karten sind nur noch für den Weinspaziergang am 29. Juli zum Thema „Tiere und Weine aus Übersee“ erhältlich.

Die Öffnungszeiten werden auf 9 Uhr bis 19 Uhr erweitert. Der letzte Einlass ist 45 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Weitere Informationen gibt es unter: www.tierpark-gotha.de.