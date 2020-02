Tierpark Gotha: So gelingen selbstgemachte Meisenknödel

Für Vögel, die den Winter nicht im Süden verbringen, wird das Nahrungsangebot in den kalten Monaten knapp. Mit Meisenknödeln füttern Vogelfreunde gern zu, in der Erwartung, den Tieren etwas Gutes zu tun. Doch gerade die Netze können für Meise, Spatz und andere zur Todesfalle werden. Wie man mit einfachen Mitteln Vögel im Winter unterstützt, zeigen die Auszubildenden des Gothaer Tierparks. Dabei lohnt es sich, das Backzubehör von Weihnachten noch nicht wegzuräumen.

Mehlwürmer und Garnelen als besondere Leckerbissen

Für die Tierparkbewohner werden ihre Pfleger gern erfinderisch. Ob eine Kratzstelle für die Kühe oder ein Unterstand für die Sibirischen Tiger – all das wird individuell für die Vierbeiner geplant und zum Teil eigenhändig umgesetzt. Seit Kurzem hängen an den Bäumen entlang der Wege und in den Vogelvolieren saftige halbierte Äpfel. Ein kleiner Stock daran gibt den Tieren Halt, wenn sie Körner aus dem Inneren der Frucht picken.

In einem Topf erwärmen Antonia Grabiec und Tony Castiel Singer das Fett und rühren die Körnermischung unter. Foto: Lutz Ebhardt

Für die selbst gemachten Meisenknödel braucht es neben möglichst großen Apfelhälften noch Hartfett und eine Körnermischung sowie einen Stock, eine Schraube und einen Strick zum Aufhängen. Das meiste davon sei ohnehin im Futterlager des Tierparks vorhanden, sagt Zootierpflegerin Janine König. Auch Haferflocken, Nüsse und Hirse können eingearbeitet werden. Besondere Leckerbissen sind gefrorene Mehlwürmer und Garnelen.

Flüssigkeitsersatz für zugefrorene Wasserquellen

Von dem Futterangebot profitieren die hier lebenden Körnerfresser, wie Spatzen und Finken sowie Eichhörnchen. An Apfel und Fett laben sich Weichfutterfresser, wie Amseln, Drosseln, Stare und Spechte. Die Frucht dient zudem als Flüssigkeitsersatz, wenn die üblichen Wasserquellen der Vögel zugefroren sind.

Die Auszubildenden Antonia Grabiec und Tony Castiel Singer erwärmen für ihre Meisenknödel Kokosfett in einem Topf. Alternativ könne man auch Rindertalg verwenden, erklärt Janine König, die die Lehrlinge anleitet. Wichtig sei, dass das Fett später gut aushärtet.

Utensilien zum Backen als Hilfsmittel

Gleichzeitig kann in die Apfelhälften eine Ausstechform gedrückt werden. Entlang der Konturen wird der Apfel mit einem Löffel ausgehöhlt. In das erwärmte Fett wird eine Körnermischung gerührt. Die flüssige Körner-Fett-Mischung kann nun in den ausgehöhlten Apfel gefüllt werden, der anschließend abkühlen muss, bis das Fett hart ist. Auch in einer Silicon-Backform lässt sich die Mischung zu einem kompakten Imbiss für Tiere verarbeiten.

In den zuvor ausgehöhlten Apfel wird die Fett-Körner-Mischung gefüllt. Foto: Lutz Ebhardt

In den abgekühlten Apfel kann die Schraube nahe des Stiels gedreht werden, bis der Kopf nur noch eines kleines Stück herausragt. Daran kann der Strick zum Aufhängen befestigt werden. Für den Stock wird ein passendes Loch am unteren Rand des Apfels geschnitzt.

Vögel bei Fütterung vor Fressfeinden schützen

Beim Aufhängen der Meisenknödel ist der Standort zu beachten. Janine König weist darauf hin, dass dieser nicht so leicht zugänglich für Katzen sein sollte. Gelegentlich den Standort zu wechseln helfe, Vögel vor ihren Fressfeinden zu schützen. Futternetze sind gefährlich, weil sich die Tiere darin verhaken und sterben können. Vogelfutter sollte nach Möglichkeit auch nicht in der Nähe von Glasscheiben angebracht werden, damit die Tiere nicht dagegen fliegen.

Ziel sei es, Aktionen, wie das Meisenknödel-Backen, in Zukunft öfter mit den Auszubildenden zu machen, sagt Janine König. Sie versteht diese Projekt auch als eine Art Lehranweisung für die zukünftigen Tierpfleger, die so nicht nur mit Zootieren umzugehen lernen, sondern auch mit denen, die hierzulande heimisch sind.