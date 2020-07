Gotha. Bei einem Arbeitsunfall in Gotha wurde am Donnerstag ein Mann tödlich verletzt.

Tödlicher Arbeitsunfall in Gotha

Bei einem Arbeitsunfall in Gotha ist am Donnerstag ein 37-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei sei der Mitarbeiter einer Firma in der Mühlhäuser Straße aus bislang unbekanntem Grund bei Arbeiten an einer Großmaschine eingeklemmt worden.

Er sei schwer verletzt worden und verstarb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.