Tourismusverband Gothaer Land mit neuen Projekten

Vor mehr als 300 Millionen Jahren stieß der Nordkontinent mit dem Südkontinent zusammen. Entstanden ist daraus ein vom Meer umgebender Riesenkontinent, dem der deutsche Forscher Alfred Wegener (1880 bis 1930) den Namen Pangäa – allumfassende Erde – gegeben hat. So beginnt der Vorspann einer Broschüre, die sich mit dem Superkontinent befasst.

Verbindung des Thüringer Waldes und des Burgenlandes

Gemeinsam mit dem Nationalen Geopark Thüringen Inselsberg-Drei Gleichen hat der Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land an der Ausarbeitung der Werbebroschüre mitgewirkt. Urlauber aus nah und fern sollen auf den Spuren des Kontinents geführt werden, die die Landschaftsgebiete des Thüringer Waldes und des Thüringer Burgenlandes vereinen. „Es ist ein anspruchsvolles Heft geworden“, sagt Bettina Aschenbrenner, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes. 10.000 Exemplare sind gedruckt worden.

Getestet wurde die Broschüre im Januar auf der Stuttgarter Messe, an der der Tourismusverband zum zweiten Mal teilgenommen hat. „Die Besucher waren begeistert. Viele haben sich genau informiert“, so die Tourismuschefin, die selbst zwei Tage lang vor Ort am Messestand präsent war. Gerade Erlebnisreisen mit Outdoor-Charakter sprechen viele Touristen an. Aus diesem Grund soll die Pangäa-Broschüre demnächst in englischer Sprache gedruckt werden, um auch ausländische Besucher auf die Erlebnispfade, wie den Saurierpfad am Bromacker oder den Tabarzer Vulkansteig, aufmerksam zu machen.

Thüringen wird auf bundesweiten Messen vorgestellt

Überhaupt konzentriert sich der Verband in diesem Jahr auf das Drei(n)schlag-Spektakel, das vom 21. bis 23. August im Burgenland Drei Gleichen stattfindet. Wie Bettina Aschenbrenner bestätigte, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Programm stehe seit dem vergangenen Jahr fest, jetzt geht es um Absprachen mit Pyrotechnikern und Bühnenbauern. „Wir haben mehrere Werbemaßnahmen gestartet, so in Potsdam, Eisenach und im ganzen Freistaat“, sagt Bettina Aschenbrenner. Die bereits gedruckten Flyer sollen nochmal überarbeitet werden, weil es einige Änderungen geben wird.

Neu herausgekommen ist ein Flyer über den Apfelstädt-Radweg. Auch dieser wurde neben dem Drei(n)schlag-Flyer auf den Messen in Stuttgart, Hannover und an diesem Wochenende in Leipzig vorgestellt.

Internetauftritt soll professioneller werden

Komplett überarbeitet und neugestaltet werden soll der Internetauftritt des Tourismusverbandes. „Wir müssen mehr die Online-Kanäle bespielen“, betont die Geschäftsführerin. Hilfe erhofft sich Bettina Aschenbrenner von Franziska Platz, die seit Oktober 2019 als Mitarbeiterin im Tourismusverband tätig ist und sich um das Online-Marketing kümmern soll. Die technische Ausstattung für das Vorhaben sei vorhanden, jetzt liege es daran, Themen und Inhalte zusammenzustellen.

Im Frühsommer soll das Gestaltungskonzept dem Vorstand und den Mitgliedern des Tourismusverbandes vorgestellt werden. Für die Verbandsmitglieder soll zudem die Möglichkeit geschaffen werden, ihre Veranstaltungen selbst einspeisen zu können. Die Neugestaltung der Website kostet 8500 Euro. Freigeschaltet werden soll sie Ende dieses Jahres. „Es ist wichtig, dass wir uns von anderen Verbänden unterscheiden“, erläutert Bettina Aschenbrenner.