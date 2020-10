Durch den Deutschen Tourismusverband wurde die Touristinformation Friedrichroda seit 1992 zum neunten Male ausgezeichnet, teilt sie mit. Seit 2006 hat das Qualitätssiegel einschließlich der Mindestanforderungen über 40 Kriterien und trägt den Namen I-Marke.

Die Angebots- und Leistungsqualität der Touristinformation werde „mit der Brille des Gastes“ anhand eines standardisierten, bundesweit einheitlichen Kriterienkatalogs unter die Lupe genommen, stellt der Verband die Marke auf seiner Homepage vor. Zuvor wurde die Bezeichnung „geprüfte Touristinformation“ verwendet. Um die Marke zu erlangen, muss das Personal auch bei inkognito auftretenden Testkunden erfolgreich sein. Außenanlage und die Gestaltung der Räume werden geprüft, ebenso ob es lokale oder regionale Touristen-Cards, ÖPNV-Angebote für Touristen oder eine Kurkarte gibt.

Auch geht es um die Möglichkeit, Auskünfte in Englisch zu erhalten. Die Touristinformation Friedrichroda darf nun drei Jahre lang mit der I-Marke werben. Im Jahr 2023 stehe eine erneute, umfangreiche Überprüfung an, ergänzt das Amt. In Kürze sollen die Räume der Touristinformation umgestaltet und eine modernerer Webauftritt der Stadt Friedrichroda realisiert werden.