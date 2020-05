Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourist-Info in Gotha wieder offen

Die Gothaer Tourist-Information ist ab sofort wieder vollständig für Kunden erreichbar. Nachdem der Shop am Hauptmarkt 40 am 24. April als Teilbereich seine Türen wieder öffnete, ist jetzt Montag bis Samstag ab 10 Uhr auch die Tourist-Information zugänglich.

Wie Maja Wieczorek von der KultourStadt Gotha mitteilt, ist in allen Räumen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie Abstand von 1,5 Metern zu haushaltsfremden Personen erforderlich. Im Bereich der Tourist-Information dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten, während der Laden ausschließlich mit Einkaufskorb erkundet werden kann. Am Wochenende 30. und 31. Mai starten wieder die öffentlichen Stadtführungen. Treffpunkt ist am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr vor dem Hauptmarkt 40. Die Tickets gibt es in der Tourist-Information. Zudem stehen ab sofort die blauen Leihfahrräder wieder zur Verfügung. Die Tagesgebühr beträgt 15 Euro.