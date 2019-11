Martina und Stephan Scharf (von links) sowie Anna und Ronny Weidner vom Verein Original Dachsberggemeinde Ernstroda sind zum Trachtentreffen nach Günthersleben gekommen. Ihr Verein feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen.

Günthersleben. Die Thüringer Brauchtumsliebhaber ziehen in Günthersleben Bilanz.

Trachten-Auftritte im Akkord

Die Anhänger des Thüringer Trachtenverbandes haben am Samstag das Bürgerhaus in Günthersleben gefüllt. Sie trafen sich in dem Ort bereits zum zweiten Mal, um auf das Geschaffte zurückzublicken und sich der Zukunft der Verbandsarbeit zu widmen.

Bereits seit 25 Jahren bestehen die Heimat- und Trachtenvereine in Burgwalde, Sonneborn, Oberschönau, Gößnitz, Breitenbach und Struth. Dafür wurden ihre Verantwortlichen geehrte, ebenso wie die der Vereine in Kaltenlengsfeld und Oberweißbach, die schon seit 50 Jahren existieren. Die goldene Trachtenmedaille erhielten Gerhardt Schwerdt vom Heimatverein „Am Dün“ Deuna, Inge Pietschmann vom Eichsfelder Heimat- und Wanderverein Hüpstedt, Wolfgang und Christel Albrecht vom Heimatverein Viernau, Andrea und Michael Steinhausen vom Heimatverein Friedrichswerth, sowie Angela Hofmann und Friedhelm Wagener vom Trachten- und Traditionsverein Oberschönau.

Träger der Ehrennadel sind Karin Fahrig vom Eichsfelder Folklore Ensemble Niederorschel und Ramona Bauer vom Thüringer Trachtengruppe Tambach-Dietharz. Gewürdigt wurde zudem der Einsatz des Tabarzer Trachtenvereins auf 75 Veranstaltungen seit April 2019. Eva Kowalewski erhielt die Deutsche Trachtenmedaille in Gold zu ihrem 20-jährigen Dienstjubiläum.