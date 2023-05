Trachten-Schau in Mühlberg

Mühlberg. Kulturscheune zeigt verschollen geglaubte Bekleidung des Mühlberger Taufzuges.

Eine neue Ausstellung in der Kulturscheune Mühlberg öffnet am nächsten Samstag, dem 3. Juni. Bis zum 25. Juni werden dort Teile der verschollen geglaubten Trachten des Mühlberger Taufzuges gezeigt, kündigt Anke Kretzschmar von der Kulturscheune an. Neben vielen historischen Fotos sowie Accessoires wie historischen Handtaschen und Schmuck werde erstmalig die alte und neue „Mühlberger Tracht“ in einer Ausstellung zu sehen sein.