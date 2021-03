Trauer um engagierte Gothaerin

Gotha. Liselotte Kuhn ist mit 91 Jahren verstorben. In ihrer Heimatstadt bleibt sie als Stadträtin, Stadtführerin und Kulturverfechterin in Erinnerung.

Die Gothaerin Liselotte Kuhn, geborene Steger, ist tot. Wie die Stadtverwaltung bekannt gab, ist die bekannte Stadtführerin, engagierte Stadträtin und leidenschaftliche Kämpferin für Orchester und Musik bereits am 5. März im Alter von 91 Jahren gestorben. Gemeinsam mit ihrem Mann, Musikdirektor Kurt Kuhn (1926-2008), prägte sie jahrzehntelang nachhaltig das Kulturleben der Residenzstadt.

Stand sie in jungen Jahren als Sängerin selbst vor dem Konzertpublikum, begleitete sie später ihren Mann Kurt Kuhn bei seinen Konzertauftritten mit der Thüringen Philharmonie, dem Konzertchor Gotha oder den Erbstromtal-Musikanten. „Sie liebte ihre Heimatstadt Gotha, was besonders auch in ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als Stadtführerin zum Ausdruck kam“, heißt es dazu aus der Stadtverwaltung.

Bis ins Jahr 2013 begeisterte Liselotte Kuhn in dieser Leidenschaft tausende Touristen auf deren Entdeckungsreise durch Gotha. Unvergessen geblieben dabei sei ihr Fernsehauftritt im Hessischen Rundfunk. Dabei führte sie im Jahr 1989 Holger Weinert durch Gotha machte dieselbe Tour noch einmal zwanzig Jahre später, im Dezember 2009, um die Veränderungen in der Stadt für das Fernsehen zu präsentierten.

Mit der Friedlichen Revolution kam die Zeit des politischen Engagements für Liselotte Kuhn. Sie zählte zu den Mitbegründerinnen der Freien Wählergemeinschaft, unterstützte die neue Bewegung in ihren Wahlkämpfen und war von Oktober 1994 bis Juni 2004 mit einer kurzen Unterbrechung Mitglied des Stadtrates zu Gotha.

Viele Jahre für ihre Stadtin politischer Verantwortung

In dieser Zeit wirkte sie von August 2002 bis Juli 2004 als erste Vorsitzende des damaligen Werksausschusses Eigenbetrieb Kultur.

Vom Jahr 2000 an war sie neun Jahre lang Mitglied des Seniorenbeirates der Stadt Gotha, immer an der Seite der jeweiligen Vorsitzenden Frau Koppe und Frau Cott. Liselotte Kuhn engagierte sich für die Gothaer Seniorenakademie, genauso wie für das selbstbestimmte Wohnen in der neu gebauten August-Köhler-Wohnanlage, wo sie zu den ersten Mieterinnen gehörte. Die letzten Jahre ihres Lebens gesundheitlich eingeschränkt, verbrachte sie in der Seniorenwohnanlage im Heutal.

Oberbürgermeister Knut Kreuch, die Beigeordnete Marlies Mikolajczak und die Mitglieder des Stadtrates sprechen der Familie aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl zum Tod von Liselotte Kuhn aus. Gotha werde eine engagierte Mitbürgerin vermissen.