Treffen in Gotha helfen über Trennung hinweg

Die nächste Gruppe für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien beginnt im März. Wie die Diakonie Gotha meldet, gibt es in dem Gesprächsangebot in der Bahnhofstraße 14 in Gotha freie Plätze. Ab 5. März leiten Marion Kopsch-Köhl und Andreas Büschleb zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr das Treffen für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren.

Interessierte melden sich unter Tel.: 03621/305 840