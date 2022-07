Trockene Apfelstädt: Thüringer Angler werfen Ministerium Untätigkeit vor

Gotha. Wird die Apfelstädt immer wieder trocken, weil Behörden völlig falsche Entscheidungen getroffen haben? Davon ist zumindest der Landesanglerverband Thüringen überzeugt.

Der Streit um die Apfelstädt, einen Fluss im Landkreis Gotha, spitzt sich zu: Weil das Thüringer Umweltministerium nach Auskunft des Landesanglerverbandes Thüringen (LAVT) nicht auf einen Hilferuf reagierte, den Anlieger des Gewässers vor zwei Wochen starteten, wird das Ministerium jetzt vom Verband in einem offenen Brief heftig attackiert.

Hintergrund ist die Tatsache, dass das 34 Kilometer lange Fließgewässer seit Jahren immer wieder trockenfällt und auch derzeit kaum Wasser führt. Die Folge davon sei ein „dramatisches Fischsterben“, von dem auch Rote-Liste-Arten betroffen seien. Um zumindest einen Teil der Fische zu retten, habe der LAVT auf eigene Kosten bereits 2018 und 2019 auf einem Abschnitt von 20 Kilometern Notabfischungen durchgeführt. Nun verendeten abermals zehntausende Fische.

Die Ursachen für die Wasserprobleme sind dem LAVT zufolge aber nicht allein die ausbleibenden Niederschläge infolge des Klimawandels, sondern vor allem „falsche behördliche Entscheidungen“. Gemeint ist die Westringkaskade, ein altes Trinkwasser-Leitungssystem, das die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) 2020 reaktivierte. Das System verbindet die Talsperre Tambach-Dietharz mit der Region nördlich von Erfurt. Seither wird Wasser aus dieser Talsperre zu zwei Wasserkraftwerken am Südhang des Seeberges bei Gotha und im Norden von Erfurt geleitet. Das Ministerium indes leugne, dass der Wassermangel diese Ursache hat.

In einem Antwortschreiben von Staatssekretär Burkhard Vogel heißt es nun, dass 2021 als Sofortmaßnahme „eine Zuspeisung von Wasser aus der Talsperre Wechmar in die Apfelstädt bei Unterschreitung eines mittleren Niedrigwasserabflusses am Pegel Ingersleben“ vorgeschlagen worden war. Auf dieser Grundlage habe die TFW Mitte Juni die Abgabemenge aus der Talsperre so erhöht. Bedauerlicherweise seien darüber weder die Anlieger noch der LAVT informiert worden.

