Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tropische Dezembertage

Weihnachten ist vorbei und somit verabschiedet sich auch allmählich meine Bereitschaft, dem derzeitigen Wetter etwas Positives abzugewinnen. Ein bisschen kalt war es zumindest an den Festtagen, und nicht so frühlingshaft warm wie in den letzten Jahren, freute ich mich. Doch statt Dezember fühlt es sich nun an, als habe der November nicht gehen wollen.

Wenn der Regen auch die Gärtner und Landwirte erfreut, gibt es sicherlich schönere Zeiten als jetzt, um draußen zu sein. Während viele Menschen im Kreis Gotha dieser Tage das Haus kaum verlassen und das Ende der Weihnachtszeit noch etwas hinauszögern, gibt es doch einige, die zwischen den Feiertagen ran müssen. Und so ruft die Arbeit auch nach mir, wenngleich nur für einen Tag.

Ein kleiner Trost beim Gang entlang der nasskalten Gartenstraße in Gotha ist mir stets der Blick auf die Anzeige an der Ecke Lutherstraße. Tropisches Klima verheißt sie auch an Dezembertagen. Mal 36, mal 37 Grad zeigt sie den Wartenden an Haltestelle und Ampelkreuzung an. Oder erkenne ich bloß das Komma nicht?

Der Besuch beim Optiker ist jedenfalls einer meiner Vorsätze für 2020. Den Berufstätigen, die sich dieser Tage nicht ausruhen können, wünsche ich viel Durchhaltevermögen, besonders jenen in den Notaufnahmen, Seniorenheimen und Feuerwachen des Kreises.