Wort zum Sonntag: Trost und Heilung

Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel beschreibt die Hoffnung nach Enttäuschungen und Schmerzen.

Liebe Leserinnen und Leser, sind Sie vielleicht vor kurzem gestürzt? Haben Sie sich das Knie aufgeschlagen oder sogar ein Bein gebrochen?

Wunden oder Knochenbrüche müssen heilen. Das braucht Zeit. Aber nicht nur das, es braucht auch jede Menge Geduld. Unser Körper kann durch Unfälle verletzt werden, unsere Seele auch. Vielleicht liegen die Verletzungen schon lange zurück. Wir erinnern uns an die Schulzeit, an Beziehungen, die kaputt gegangen sind; an Enttäuschungen, weil wir ein Ziel nicht erreicht haben, für das wir schwer gekämpft haben.

Die Tafel in der Pausenicht geputzt

Ich erinnere mich an meinen Klassenlehrer, der jetzt 91 Jahre geworden ist. Er hatte wohl damals einen schlechten Tag, als ich Tafeldienst hatte und vergessen hatte, die Tafel in der Pause zu putzen. Da sagte er zu mir: „Na Bettina, du heißt wohl nicht Reinefeld, sondern Dreckefeld.“ Damals habe ich mich sehr darüber geärgert. Ich war verletzt. Niemals hätte ich ihm zugetraut, dass er so etwas zu mir sagt. Er war ein wunderbarer Lehrer. Diesen Satz habe ich ihm längst vergeben. Wir telefonieren immer wieder einmal und ich bin ihm dankbar für all das, was ich bei ihm lernen konnte. Ich hatte meinen Körper nicht verletzt, aber ich bin an der Seele verletzt worden.

Solche Situationen kennen Sie vermutlich auch. Durch die nächste Woche begleitet uns ein Spruch aus dem Alten Testament, dem Buch des Propheten Jeremia: Heile mich, Herr, so werde ich heil; hilf mir, so ist mir geholfen. (Jer 17,14). Dieser Satz erinnert mich daran, dass wir heil werden können an Leib und Seele.

Ich denke an eine Freundin, die an Krebs erkrankt ist. Ihr Körper kann nicht mehr heil werden, aber der Tumor ist viel kleiner geworden durch die Behandlung. Ihre Seele heilt, weil sie einen starken Glauben hat und eine Hoffnung vor Augen hat, dass sie vor Gott längst geheilt ist. Ich wünsche uns allen, dass kleine und größere Wunden an Leib und Seele bei uns Menschen heilen.

Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel ist Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt in Tonna.