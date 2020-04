Gotha. Trotz des Kontaktverbots wegen der Corona-Krise haben sich etwa zehn Jugendliche an einem See in Gotha getroffen. Als die Polizei eintraf, ergriffen sie die Flucht.

Trotz Corona-Kontaktverbots: Etwa zehn Jugendliche treffen sich am See in Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Corona-Kontaktverbots: Etwa zehn Jugendliche treffen sich am See in Gotha

Am Donnerstag gegen 18 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich etwa zehn Jugendliche an einem See im Bereich der Langensalzaer Straße in Gotha aufhalten sollen.

Als der Streifenwagen vor Ort ankam, ergriffen die Jugendlichen sofort die Flucht, drei von ihnen konnten aber dennoch kontrolliert werden. Es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen.

Die Polizei bittet in ihrer Mitteilung, dass sich die Bevölkerung weiterhin an Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung halten soll. „Schützen Sie sich und Andere“, so die Polizei.

Weitere Blaulichtmeldungen