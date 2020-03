Corona gefährdet Wahlen in Georgenthal

Dass die Einwohner der neu entstandenen Landgemeinde Georgenthal am Sonntag, 22. März, zusammenkommen wollen, um zu wählen, ist an sich schon ein Novum. Doch es wäre auch die erste Wahl im Kreis Gotha unter dem Eindruck des Coronavirus, der den Alltag zunehmend lahm legt.

Erst am Mittwoch hat eine neue Allgemeinverfügung das öffentliche Leben im Landkreis weiter eingeschränkt. Museen, Spielplätze und Diskotheken machten dicht. Ab diesem Freitag müssen auch Gaststätten geschlossen bleiben. Eine Entscheidung dazu, ob die Wahl stattfinden kann, wird am Freitag erwartet.

Derweil wird der Klosterhof in Georgenthal hergerichtet. Die Saal dort ist eines der zwölf Wahllokale. Möglicher Bedenken der Wähler ist sich Sandy Frank, kommissarische Leiterin der Verwaltung der Landgemeinde, bewusst. „Wir werden die Allgemeinverfügung des Landrats umsetzen“, versichert sie.

Konkret bedeutet das, nur jeweils ein Wähler würde in den Wahlraum gelassen. Dabei soll zu den Wahlhelfern mindestens 1,50 Meter Abstand gehalten werden. Ebenso viel Raum soll auch zwischen den Wahlkabinen bleiben. Ob das in jedem Wahllokal möglich ist, prüft Sandy Frank derzeit noch. Zudem gebe es in jeder der Örtlichkeiten die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Auch Desinfektionsmittel soll überall bereit stehen.

Frist zur Briefwahl für erkrankteWähler erweitert

Wer den Gang zur Urne scheut, hat noch bis Freitagabend, 18 Uhr, die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Die ausgefüllten Wahlunterlagen können in Georgenthal oder in der Außenstelle in Schönau vor dem Walde eingeworfen oder am Sonntag bis 18 Uhr in den Wahllokalen abgegeben werden. Schwerwiegend erkrankten Menschen wird die Anmeldung zur Briefwahl sogar noch bis Sonntagnachmittag, 15 Uhr, ermöglicht. Voraussetzung dafür ist eine ärztliche Bescheinigung. Erledigen Angehörige die Briefwahl, brauchen sie eine Vollmacht. Von etwa 6300 Stimmberechtigten in der Landgemeinde hatten am Donnerstagmittag bereits 770 per Post gewählt.

Barrierefrei sind die Wahllokale in Altenbergen, Leina und Schönau vor dem Walde. Die Wahllokale im Klosterhof in Georgenthal, in der Grundschule Georgenthal, in Hohenkirchen und in Gospiteroda sind für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugänglich, soweit eine weitere Person helfen kann. Obwohl Schlangen vor den Wahllokalen auch mit Blick auf die Abstandsregel zu vermeiden sind, gilt: Wer bis 18 Uhr da ist, darf auch nach einer Wartezeit noch wählen.

Möglicher Stichwahlterminist der 5. April

Auf den Stimmzetteln werden drei Kreuze für die Wahl des Gemeinderates gesetzt. Mit einem Kreuz wählen die Landgemeinde-Bewohner ihren Bürgermeister. Aufstellen lassen hatten sich Florian Hofmann (CDU), Steffen Kämmerer (SPD) und Achim Seeber (parteilos). In den zwölf Wahllokalen sind am Sonntag jeweils acht Wahlhelfer im Einsatz. Weitere Unterstützer zählen am Abend die Briefwahlergebnisse aus.

Kommt es bei der Wahl des Bürgermeisters zur Stichwahl, soll diese voraussichtlich am 5. April stattfinden. Wie die Wahl bei steigenden Infektionszahlen und möglichen weiteren Einschränkungen im öffentlichen Leben durchgeführt werden könnte, werde derzeit mit der Kommunalaufsicht geklärt, sagt Sandy Frank. „Die Bürger werden informiert, wie es weitergeht.“

Briefwahlunterlagen gibt es in der Verwaltung in Georgenthal, Tambacher Straße 2, oder online unter www.georgenthal.de/rathaus/wahlen.html.

Wahllokale

Saal Klosterhof, Tambacher Straße 2, Georgenthal

Grundschule Georgenthal,

Auestraße 36

Hauptstraße 39,

Nauendorf

Kulturraum Hohenkirchen, Hauptstraße 44

Gaststätte „Kranichmoor“, Brühlstraße 15, Petriroda

Seniorenraum Altenbergen,

Am Park 2

Trachtenzimmer Catterfeld, Straße des Friedens 1

Gemeinschaftsraum

Engelsbach, Dorfplatz 7

Versammlungsraum

Gospiteroda, Kirchgasse 12

Dorfgemeinschaftshaus Leina, Uelleber Straße 64

Versammlungsraum Schönau vor dem Walde, Ortsstraße 10

Dorfgemeinschaftsraum Wipperoda, Schönauer Straße 10a