Trumpf sticht im Orangenhaus

Gotha. Die Orangerie-Freunde Gotha richten im Mai ihr erstes Ora-Skatturnier aus.

Die Orangerie-Freunde möchten den traditionellen Skat in Gotha wieder aufleben lassen. Am Sonntag, 14. Mai, ab 9.30 Uhr werde das erste Ora-Skatturnier im Orangenhaus der Gothaer Orangerie stattfinden, kündigt Reinhard Bechmann, Mitglied des Vereins der Orangeriefreunde, an. Für das Ora-Turnier, das in zwei Serien zu 48 Spielen ausgetragen werden soll, werde ein Startgeld von 20 Euro erhoben. Ein Viertel der Skatspieler könne sich auf einen Geldpreis freuen, so Bechmann. Weitere Sachpreise sollen von den Orangerie-Freunden vergeben werden. Für Getränke und kleine Speisen werde außerdem gesorgt. Startkarten gebe es nur im Bürgerbüro des Gothaer SPD-Landtagsabgeordneten Matthias Hey, Hauptmarkt 36.