Tuchfühlung mit Nebenmann

Einen mysteriösen Autofahrer, der am Wochenende mit einem anderen Wagen auf Tuchfühlung ging, sucht die Gothaer Polizei. Wie ein Sprecher berichtet, sei eine 49-jährige Dacia-Fahrerin am Freitag gegen 13.15 Uhr auf der Steinmühlenallee gefahren. Auf Höhe der Helenenstraße sei plötzlich ein blaues Fahrzeug links neben ihr aufgetaucht. Trotz ihres Ausweichmanövers habe es gekracht. Während die Frau anhielt, suchte der Verursacher das Weite. Am Dacia blieben Schäden für etwa 3000 Euro.

Hinweise zu Fallnummer 0282026/2019 an die Polizei unter Telefon: 03621/78 11 24