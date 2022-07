Tüttleben: Junge Floriansjünger wetteifern um Pokale

16 Jugendfeuerwehren aus der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue suchten beim Feuerwehrfest der Jugendwehren in Tüttleben ihren Meister im Löschangriff.

Darauf haben die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren im Landkreis Gotha schon lange gewartet. Nach zweijähriger coronabedingter Pause konnten sie erstmals wieder in einem Wettkampf ihr Können zeigen.

Möglich wurde das beim Feuerwehrfest in Tüttleben, das traditionell von der ortseigenen Feuerwehr und dem Feuerwehrverein ausgetragen wurde.

Die Floriansjünger der Tüttleber Feuerwehr haben für den Nachwuchs auf dem Sportplatz eine Parcoursstrecke aufgebaut, den die Mannschaften bewältigen mussten. Die Aufregung war allen Teilnehmern ins Gesicht geschrieben, konnten sie doch während der Coronazeit nicht üben.

Insgesamt 16 Mannschaften im Alter von sechs bis 18 Jahren stellten sich dem Löschangriff nass, wie es in der Fachsprache der Floriansjünger heißt. Die Leitung an diesem Wettkampftag lag in den Händen von Jugendwartin Ulrike Bromund aus Tüttleben. Gemeinsam mit weiteren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr übernahm sie die Kontrolle der Abläufe auf dem Wettkampffeld.

Bevor es für die Teams, die aus der gesamten Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue sowie aus Seebergen in die kleine Gemeinde Tüttleben kamen, hieß es für die kleinsten Floriansjünger im Alter von sechs bis neun Jahren eine aufgebaute Hindernisstrecke zu bewältigen. Gewonnen hat Mühlberg, Tüttleben kam auf Platz zwei (Mädchen) und 3 (Jungen). Den Löschangriff AK 14-18 gewann Tüttleben.

24 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren hat die Jugendwehr im Bestand. „Im letzten Jahr konnten wir elf Kinder dazu gewinnen“, freut sich Ulrike Bromund. Alle 14 Tage trifft sich der Nachwuchs im Gerätehaus, um Theorie und Praxis zu erlernen. Der nächste Wettkampf wird am 10. September der Geländelauf in Hohenkirchen sein.