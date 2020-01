Tüttleber Bäckerhandwerk bleibt in der Familie

0.30 Uhr – der Wecker klingelt. Wenn andere erst seit wenigen Stunden schlafen, wird Katrin Mielke meist schon von allein wach. Ihr Arbeitstag beginnt. Wenn in Tüttleben noch alles ruhig ist, selbst der Verkehr auf der geschäftigen Bundesstraße 7 ruht, geht es für die 38-Jährige in die Backstube.

Dass das kleine Geschäft an der Hauptstraße einmal ihr Arbeitsplatz sein würde, hatte Katrin Mielke anfangs ausgeschlossen. Kaum ein anderes Thema als das Backen habe es in ihrer Familie gegeben, erinnert sie sich. Eine Ausbildung als Pferdewirtin hätte sie vorgezogen, doch ein Praktikum änderte ihre Einstellung.

Mittlerweile seien die Mielkes „eine Bäckerdynastie“, scherzt sie. Angefangen hat der Opa in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs mit einer Backstube in Uelleben. Manche seiner Rezepte werden nun in der dritten Generation verwendet, von Katrin Mielke und ihren Cousins, die in Georgenthal eine Filiale betreiben. Wer in Tüttleben gutes Brot kaufen wollte, kam 31 Jahre lang nicht an der zweiten Bäckergeneration vorbei: Klaus Mielke.

Mielkes Backwaren versorgen eine ganze Region

Mit 68 Jahren übergibt Klaus Mielke nun die Führung an seine Tochter. Und die will es genauso lang machen, doch Katrin Mielke sieht die Situation ihres Handwerks realistisch. Für Auszubildende sei der Beruf nicht mehr attraktiv, Angestellte ziehe es oft in die Großbäckereien. Im Geschmack liege der Dorfbäcker jedoch weiter vorn, meint die 38-Jährige. Deshalb glaubt sie an das Fortbestehen ihres Familienbetriebs.

Erfolgsgeheimnis sei zum einen der Sauerteig. Der wird noch täglich frisch hergestellt und hat den Mielkes Stammkunden über die Ortsgrenzen hinaus beschert. Manche kommen extra nach Tüttleben, andere beliefert der Bäcker. Von Gotha bis Schmira kennt man ihre Backwaren.

Dass Katrin Mielke die Backstube von ihrem Vater übernimmt, freut auch Ortsbürgermeister Klaus Lewald (CDU). So sei die Versorgung der Dorfbewohner gesichert, doch die Bäckerei sei darüber hinaus auch Treffpunkt in Tüttleben. Man kauft ein, trifft sich und bleibt in Kontakt. Der Austausch sei wichtig, besonders für die älteren Tüttleber.

Katrin Mielke ist stolz auf das, was sich ihre Eltern aufgebaut haben. Während beim Einzug Ende der 1980er-Jahre die Heizung noch nicht funktionierte, konnte über die Jahre aufgerüstet werden. „Mir ist bewusst, dass ich die Bäckerei in einer komfortablen Lage übernehme“, sagt die Tochter. Das Equipment ist da und Konkurrenten gebe es mittlerweile nur noch eine Handvoll.

Neue Inhaberin hofft trotz Ortsumfahrung auf Stammkunden

Kaum ein Dorf hat noch einen eigenen Bäcker. Druck komme hingegen von Bäckereiketten, besonders bei den Preisen und auch wenn es um das Personal geht. Mithalten wollen die Mielkes dabei nicht. Wer bei ihnen einkauft, weiß was er bekommt, und das nicht zu Niedrig-Preisen.

Wenn alles gut läuft, ist Katrin Mielke mittags halb 12 fertig. Oft steht sie jedoch noch bis nachmittags in der Bäckerei. Überstunden nimmt sie mit Humor – „Ich brauche keine Stube, ich habe meine Backstube.“

Von ihrer neunjährigen Tochter erwartet sie nicht, dass sie das Familiengeschäft einmal übernimmt. „Ich glaube, ich bin die letzte von uns, die hier bäckt“, sagt sie und wirkt dabei erstmals etwas wehmütig. Doch für die Zukunft ist erst einmal vorgesorgt und ihr Vater bleibt der Bäckerei vorerst erhalten, wenn auch im Hintergrund. „Ganz ohne ihn geht es nicht“, sagt Katrin Mielke.

2020 ist kein Abschied – wie sie hofft, auch nicht von Stammkunden. Trotz der Ortsumgehung, die in diesem Jahr in Betrieb genommen werden soll, erwartet sie viele Kunden in der Tüttleber Bäckerei, die für gute Teigwaren einen kleinen Umweg in Kauf nehmen.