Tulpenbäume für den Gothaer Hauptmarkt

Auf dem unteren Hauptmarkt in Gotha werden am 5. November die ersten Bäume gepflanzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind dafür vier Tulpenbäume vorgesehen. Weil Stadtbäume mitunter starken Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, wurden in die Pflanzplätze große, mit speziellem Baumsubstrat gefüllte Wurzelkörbe eingesetzt. Zudem werden die Bäume durch ein automatisches Bewässerungssystem wahlweise mit Trinkwasser oder Wasser aus dem Leinakanal versorgt. Für die Anwachsphase erhalten die Bäume zusätzlich Baumbewässerungssäcke, damit das Wasser unmittelbar an die noch kleinen Wurzelballen gelangen kann. 2021 sollen am oberen Hauptmarkt 14 Linden gepflanzt werden, für die nun die Wurzelkörbe eingebaut werden.