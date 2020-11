Tulpenbäume zieren den Hauptmarkt in Gotha

Gotha. Am unteren Hauptmarkt wurden jetzt vier Tulpenbäume rund um den Schellenbrunnen gepflanzt. Weitere 14 Lindenbäume erfolgen am oberen Markt in den nächsten Wochen.

Die ersten Bäume wurden am Donnerstag auf dem unteren Hauptmarkt in Gotha gepflanzt. Es sind vier Tulpenbäume, die rund um den sanierten Schellenbrunnen wachsen und dem Platz wieder zu Glanz verhelfen sollen. Mitarbeiter des BTS Gartenwerk Garten- und Landschaftsbau GmbH Erfurt setzten die jungen Bäume in vorbereitete Pflanzlöcher. Anders als zuvor, als am Schellenbrunnen eine Kastanie gepflanzt wurde, die im Zuge der Marktsanierung nach 35 Jahren gefällt werden musste, hat die Stadtverwaltung Vorkehrungen für die neuen Bäume getroffen. So wurden Wurzelkörbe eingelassen, die mit speziellem Baumsubstrat gefüllt sind und ein automatisches Bewässerungssystem enthalten. Damit können die Pflanzlinge mit Wasser aus dem Leinakanal oder mit Trinkwasser bewässert werden.