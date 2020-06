Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Turmdrehkran abgebaut: Mehrere Straßen werden in Gotha gesperrt

In der Gothaer Innenstadt herrscht derzeit reges Bautreiben. Allein an der Baustelle in der Gartenstraße können Anwohner und Zaungäste sich über den Fortschritt des Baugeschehens täglich überzeugen.

Bereits am Mittwoch, 24. Juni, soll ein Turmdrehkran abgebaut werden. Dazu kommt es in der Zeit von 8 bis 16 Uhr zu Beeinträchtigungen im Fahrzeug- und Fußgängerverkehr. Aufgrund der Demontage des Kranes kann der Parkplatz der Raiffeisenbank nicht genutzt werden. Auch können Fußgänger von der Gartenstraße nicht zur Moßlerstraße gehen. Diese nutzen den Zugang zur Moßlerstraße über die Remstädter Straße. Das gilt auch für den Fahrzeugverkehr aus Richtung Gartenstraße in die Moßlerstraße, die auch nur über die Remstädter Straße gewährleistet ist.

Voll gesperrt ist auch bis Mittwoch der Tüttleber Weg in Höhe der Hausnummern 7 bis 13. Hier wird seit Anfang der Woche ein Trinkwasseranschluss ausgetauscht. Aus diesem Grund ist der Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Eine neue Baustelle tut sich ab Anfang des kommenden Monats am unteren Seeberg auf. Dort wird am 8. Juli in Höhe des Tierparks ein Kran aufgestellt. Dazu muss der Töpfleber Weg in der Zeit von 7 bis 15 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.