Über 90 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Gotha

Am Donnerstag führte die Landespolizeiinspektion Gotha Geschwindigkeitskontrollen in der Plaueschen Straße in Siegelbach, auf der B 88 zwischen Crawinkel und Ohrdruf und auf der Rennsteigstraße in Finsterbergen durch.

Die schnellsten Fahrer waren den Angaben zufolge in Siegelbach mit 82 bei erlaubten 50 km/h; auf der B 88 mit 162 bei erlaubten 100 km/h und in Finsterbergen mit 79 bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Allen drohe nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

Insgesamt stellten die Beamten über 90 Verstöße fest. Es passierten über 2500 Fahrzeuge die Messstellen.

Zwei Verletzte bei Unfall mit Quad in Wölfis

