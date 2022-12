Über Atemschutzmasken und WM-Tore und was das mit dem Kreis Gotha zu hat

Wieland Fischer verbindet aktuelle Entwicklungen im Fußball mit der Krankheitslage.

Was verbindet Corona, Grippe und Fußball? – Leichtfertigkeit. Die deutsche Fußballnationalelf jedenfalls hat leichtfertig beste Torchancen nicht genutzt. Von außen, vom Bildschirm betrachtet, sagt sich das jedenfalls leicht. In allen drei WM-Vorrundenspielen hatte sie genug Möglichkeiten zum Sieg oder um gegen „Zwerg“ Costa Rica am Donnerstagabend deutlich mehr Tore zu erzielen. Die Quittung: Flick und seinen Mannen fliegen raus und nach Hause. Public Viewing wird es jedenfalls diesen Advent nicht mehr groß in Gotha geben. Aber Leute kommen mehr zusammen.

Stichwort Masken, Beispiel Laden. Kunden stehen wieder dicht an dicht. Alle ohne Maske. Die ist nicht immer griffbereit. Beim Besuch des Gothaer Krankenhauses tritt Sprecherin Sandra Oehmer wohlweislich mit Reservemaske für den Gast vor die Tür: Zutritt nur mit FFP2-Maske!

Die zurückliegenden Monate haben uns leichtsinnig gemacht. Es gibt mehr Infekte. Masken sind ein guter Mund-Nasenschutz – eine Art Verteidigung des Tors. Womit wir wieder beim Fußball wären.