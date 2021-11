Über Baulust und Baulast

Gotha. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten stellt in ihrem Jahrbuch Sanierungsprojekte vor. So unter anderem auch Schloss Friedenstein in Gotha.

Einblicke in die Vielfalt der baulichen Aktivitäten der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten bietet der 350 Seiten starke Band „Baulust und Baulast - Erhalt und Vermittlung des Thüringer Kulturerbes“. In 29 Beiträgen geht es um Sanierungsprojekte, Forschungen und Vorhaben der Stiftung.

Anhand von zahlreichen Beispielen, so unter anderem vom Schloss Friedenstein in Gotha, wird über den Umgang mit historischer Bausubstanz und der Herangehensweise bei der umfänglichen Sanierung in Wort und Bild berichtet. Neben dem Gothaer Schloss, dem gleich mehrere Beiträge gewidmet sind, geht es in dem Band auch um die Klosterruine Paulinzella, Burg Ranis, Park und Schloss Altenstein sowie um das Schloss Schwarzburg. Des Weiteren werden sieben weitere Anlagen beschrieben, die von der Schlösserstiftung betrieben werden.

Einige Projekte erhalten eine ganzheitliche Betrachtung. Dabei steht nicht nur der Bestand im Fokus, sondern auch Nutzungsanforderungen, Brandschutz oder klimatische Lösungen. Ein Beitrag widmet sich dem Kulturerbe der Thüringer Residenzen, mit dem sich das Land um die Auszeichnung als Welterbe bemüht.

Erhältlich ist das Jahrbuch für 39,95 Euro im Buchhandel oder unter www.thueringerschloesser.de.