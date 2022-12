Über diesem Haus in Gotha strahlen die Sonnenblumen

Waltershausen. Conti Waltershausen spendet dem Frauenhaus Gotha Erlös aus dem Buchverkauf über seine Betriebsgeschichte

Im Contitech-Verwaltungs- und Sozialgebäude, Eisenacher Landstraße 70, 4. Etage befindet sich das Traditionskabinett zu 200 Jahre Gummiindustrie im Kreis Gotha. Ein Veteran und Urgestein der Gummiwerker, der Qualitätsmanager Robert Göller, war Initiator des Kabinetts, und er hat dazu ein Buch mit dem gleichen Titel verfasst. In der nunmehr dritten Auflage erfreut sich die Dokumentation großen Interesses, sodass bisher der beträchtliche Verkaufserlös von 2500 Euro zusammenkam. Für Betriebsleiter Uwe Poddey war das Anlass und Bedürfnis, damit ehrenamtliche und soziale Vereine im Landkreis Gotha zu unterstützen. Das Frauenhaus Gotha wurde als dritter Verein bedacht und erhielt eine Spende von 500 Euro.

Sozialpädagoginnen betreuen schutzbedürftige Frauen

Zur Übergabe an die Leiterin des Frauenhauses Anja Wild war neben Poddey und Göller auch die Conti-Personalleiterin Ines Braunholz anwesend. Anja Wild stellte ihr Haus und den Verein „Für Frauen und Kinder in Not“ vor, die beide im Jahr 1992 gegründet wurden. Geduldig beantwortete sie die vielen Fragen, die über Sinn und Zweck der Einrichtung gestellt wurden. Hilfe, Schutz und Sicherheit sind die Grundprinzipien, welche drei Diplom-Sozialpädagoginnen den betroffenen Frauen in fünf möblierten Zimmern und allen lebensnotwendigen Einrichtungen gewähren. Vom Aufnahmekontakt per Telefon oder Internet, manchmal als akuter Notfall, bis zum Start in ein neues, gewaltfreies Leben führen die Frauen ein selbstbestimmtes Leben.

Neue Spielgeräte für den Garten sollen angeschafft werden

Als positiv wird die Zusammenarbeit und Unterstützung mit den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Landkreises Gotha sowie des Jugendamtes und der Polizei bewertet.

Wozu die Spende verwendet wird, wollte Poddey wissen. „Wir wollen damit die alten Spielgeräte in unserem Garten ersetzen“ antwortete Anja Wild; so freudestrahlend wie das Logo auf der sehr gut gestalteten Internetseite des Frauenhausvereins: eine große und eine kleine Sonnenblume – eine Mutter und ein Kind

Kontakt zum Frauenhaus Telefon: 03621/40 32 09, Notruf: 0171/1721441;E-Mail: info@frauenhaus-gotha.dePersönlich: Awo-Klub Galletti Gotha,Jüdenstr. 44; jeden Dienstag offene Sprechstunde 14 bis 16 Uhr