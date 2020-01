Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Übergang zum Gymnasium

Eltern von Viertklässlern, deren Kinder ab August diesen Jahres ein Gymnasium besuchen wollen, sind am Donnerstag, 9. Januar, zu einem Elterninformationsabend eingeladen. Dieser beginnt um 19 Uhr in der Aula des Siebleber Gustav-Freytag-Gymnasiums. Der Schulleiter der Einrichtung will zunächst die in Thüringen gültigen Übertrittsbedingungen für das Lernen am Gymnasium erläutern und danach Einblicke in die Arbeit des Siebleber Gymnasiums geben und dies anhand von Projekten auch vorstellen.

Die Eltern haben nach der Präsentation die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und sich während eines Rundgangs im Schulgebäude umzusehen.