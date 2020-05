Die ehemalige Kaufhalle in Schönau vor dem Walde steht schon seit Jahren leer.

Überlegungen zu Dorfladen in Schönau

Die Kaufhalle in der Ortsstraße in Schönau soll wiederbelebt werden. Dazu ist eine Informationstreffen geplant, sobald es die Virus-Lage erlaubt. Überlegungen sind laut Amtsblatt die Gründung einer GmbH mit Einwohnerbeteiligung und die Kooperation mit anderen Dorfläden. Ein Förderantrag ist in Arbeit.