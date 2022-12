Überraschungen beim Heimatcheck im Kreis Gotha

Kreis Gotha. Menschen im Kreis Gotha haben ihre Heimat bewertet. Nun sind die Ergebnisse der Befragung da und legen interessante Meinungen offen.

Gotha oder Waltershausen, welche Stadt ist sauberer? Fühlt man sich in Ohrdruf sicher? Wie ist das Empfinden in den vielen Dörfern zwischen Fahner Höhe und Thüringer Wald? Diesen und anderen Fragen ging der „Heimatcheck“ dieser Zeitung vom 10. September bis 8. Oktober auf den Grund. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. In zwölf Themenfeldern sollten die Menschen im Gothaer Land ihren Heimatort einschätzen und Schulnoten vergeben. Vom Nahverkehr über Kinderfreundlichkeit bis hin zum Freizeitangebot gingen die Kreisbewohner teils hart mit ihrer Heimat ins Gericht, zeigten mit ihrer Bewertung aber auch, wie wohl sie sich fühlen und was sie sich dort noch wünschen. Mehr dazu gibt es ab kommender Woche.