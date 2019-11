Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überschlag im Rausch

Ein, nach Aussagen der Polizei, offenbar alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagmorgen zwischen Georgenthal und Catterfeld einen Unfall gebaut, bei dem er schwere Verletzungen erlitt. Wie die Polizei weiter mitteilte, geschah das Unglück gegen 2.50 Uhr. Der 37-Jährige sei mit seinem VW-Passat nach von Georgenthal gen Catterfeld unterwegs gewesen. Bei Kilometer 0,4 habe der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über den Passat verloren, der in einer Linkskurve von der Straße abkam und sich überschlug. Der Fahrer sei kurzzeitig verletzt in seinem Auto eingeklemmt gewesen. Bei der medizinischen Erstversorgung sei Alkohol in der Atemluft festgestellt worden.

Einen Vorwert habe man aber nicht ermitteln können. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden von der Polizei sichergestellt und der Wagen abgeschleppt. Der Schaden wurde auf 9000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Nach der Blutentnahme blieb er im Krankenhaus.