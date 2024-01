Die Freiwillige Feuerwehr in Friedrichroda hatte am Abend des 9. Juni viel zu tun, Keller auszupumpen.

Landkreis Gotha Die Pegelstände im Kreis Gotha steigen wieder an. In einem Ort kommt es zu Überschwemmungen. Das Dorf soll vorerst umfahren werden.

Der Fluss Leina im gleichnamigen Ort im Landkreis Gotha ist über die Ufer getreten. Die Leitstelle der Feuerwehr Gotha gab am frühen Mittwochmorgen eine Warnung vor Überschwemmung durch den anhaltenden Starkregen heraus. Betroffen war ein Straßenzug mit etwa 25 Gebäuden. Anwohner wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Feuerwehr teilte mit, sie habe die Lage, die sich derzeit nicht verschlechtere, im Griff.

Bisher blieb der Landkreis Gotha weitgehend verschont von den starken Regenfällen der letzten Wochen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Tabarz meldete am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, in einem sozialen Netzwerk, dass sich die Mitglieder an mehreren Stellen im Einsatz befänden. Nähere Angaben hat die Feuerwehr bisher nicht gemacht. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch die Freiwillige Feuerwehr aus Winterstein.

Wasserstände im Kreis Gotha steigen wieder an

Nachdem die Wasserstände in der Apfelstädt in der vergangenen Woche gesunken waren, stiegen die Pegel an den Messstellen bei Georgenthal und Ingersleben am Dienstag wieder an. Die Apfelstädt überschritt wieder die 100-Zentimeter-Marke; am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr, lag der Wert bei 114 Zentimeter über dem Pegelnullpunkt bei Georgenthal. Der Wasserstand bei Ingersleben wurde vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz mit 100 Zentimeter angegeben.

Starkregen hatte am 23. und 24. Dezember in Thüringen in mehreren Orten zu Überschwemmungen geführt. Im Kreis Gotha war lediglich Tambach-Dietharz betroffen. Der Feuerwehrverein der Stadt meldete sechs Einsätze an den beiden Tagen. Mit Sandsäcken verhinderten die Einsatzkräfte, dass sich das Wasser des Tammich ausbreitete. In der Bahnhofsstraße trat Wasser durch den Boden in einen Keller ein.

