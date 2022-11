Ukrainer gestalten Begegnungsabend im Gothaer Augustinerkloster

Gotha. Die Ukrainehilfe Gotha bittet um Spenden, die für die humanitäre Hilfe im Winter und zu Weihnachten benötigt werden.

Miteinander ins Gespräch kommen und sich näher kennenlernen ist das Ziel eines deutsch-ukrainischen Begegnungsabends. Dazu laden die Ukrainefreunde Gotha am Dienstag, 22. November, 18 Uhr, in den Saal des Augustinerklosters in Gotha ein. Der Abend wird vor allem von ukrainischen Flüchtlingen gestaltet, teilt der Vereinsvorsitzende Dietrich Wohlfarth mit. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Ich erzähle Dir meine Geschichte“. Zudem soll gesungen werden und es gibt eine Ausstellung mit Bildern von ukrainischen Kindern.

Damit humanitäre Hilfe für die Ukraine im Winter und zu Weihnachten möglich ist, bittet der Verein um Spenden. Die Hilfsgüter sollen den vielen Flüchtlingen zu Gute kommen, die aus den Kampfgebieten der Ostukraine im zentralen Gebiet Tscherkasy und darüber hinaus Zuflucht suchen. Auch benötigen in dieser Zeit des Angriffskrieges Russlands viele arme Menschen in der Region Hilfe zum Überleben.

Benötigt werden beispielsweise Lebensmittel, Babynahrung, Windeln und Hygieneartikel. Angenommen werden die Spenden am Freitag, 18. November, sowie am Samstag, 19. November, in der evangelischen Regelschule Langensalzaer Straße. Details unter: www.ukrainefreunde-gotha.de.