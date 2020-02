Ukulele-Kurs in Gotha und Stammtisch in Herrenhof

Sie wollten schon immer mal Ukulele spielen? Am Mittwoch, 4. März, beginnt in Gotha wieder ein Kurs für dieses Instrument, welches leicht zu erlernen und günstig zu erwerben ist, sagt Musiklehrer Martin Müller-Schmied, selbst ein versierter Spieler der Minigitarre. Für Leute mit Vorkenntnissen gibt es ebenfalls einen Lehrgang. Beide finden in der Kreismusikschule (Helenenstraße) statt, der Grundkurs beginnt um 18 Uhr, der Fortgeschrittenen-Kurs um 19.15 Uhr. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Gotha entgegen; Schützenallee (Tel.: 03621/8230-44; Fax 03621/8230-48; www.vhs-gotha.de) Noch sind Plätze frei, so Müller-Schmied

Zum nächsten Stammtisch für Ukulele-Spieler am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr, treffen sich die Ukulele-Freunde im Gasthof „Zur Aue” in Herrenhof zum gemeinsamen Musizieren. Falls nicht vorhanden - ein Instrument kann dort für den Abend auch ausgeliehen werden, teilt Müller-Schmied mit.