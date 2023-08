Umgestürzter Baum klemmt Autofahrerin bei Georgenthal ein

Ein Unwetter hat am Dienstagabend erhebliche Schäden in Thüringen angerichtet.

Kreis Gotha. Mindestens eine Verletzte gibt es nach dem neuerlichen Unwetter im Kreis Gotha. Hunderte Feuerwehrleute waren im Dauereinsatz.

Gewitter haben am Dienstagabend erneut dafür gesorgt, dass Rettungskräfte im Landkreis Gotha im Dauereinsatz waren. Nach Angaben der Kreisverwaltung hat die Leitstelle im Zeitraum von 17 bis 19 Uhr insgesamt 38 Feuerwehreinsätze erfasst. Haupteinsatzgebiet waren die Orte im Bereich Tambach-Dietharz, Georgenthal und Drei Gleichen.

Am dramatischsten war die Lage zwischen Georgenthal und Nauendorf: Dort wurde eine Frau unter einem umgestürzten Baum in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Frau wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Auto befreit und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren 17 Feuerwehren mit über 120 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Konkret waren es: Tambach-Dietharz, Georgenthal, Nauendorf, Engelsbach, Catterfeld, Herrenhof, Gräfenhain, Hohenkirchen, Altenbergen, Ohrdruf, Schönau vor dem Walde, Wechmar, Wandersleben, Schwabhausen, Günthersleben, Petriroda, Emleben sowie der diensthabende Einsatzleitdienst des Landkreises Gotha. Alarmiert und einsatzbereit waren darüber hinaus drei weitere Feuerwehreinsatzzentralen in Georgenthal, Ohrdruf und Wechmar, um die Einsätze gemeinsam unter Führung der zentralen Leitstelle Gotha zu bewältigen. Havariedienste von Gas- und Stromversorgern waren, wo nötig, ebenfalls vor Ort.

Im Zusammenhang mit dem Unwetter gab es außerdem ein Gasleck in Tambach-Dietharz. Im Einsatz waren die Feuerwehren zudem wegen unterspülter und überlaufener Straßen, insbesondere in Georgenthal und Tambach-Dietharz, sowie umgestürzter Bäume und versperrter Straßen, vor allem in Tambach-Dietharz, Drei Gleichen, Schwabhausen. Hinzu kam die Gefahr durch herabhängende Stromkabel. Fahrzeuge und Carports nahmen durch den Sturm Schaden.