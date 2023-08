Eine neue temporäre Teerstraße ist am Arnoldiplatz übers Pflaster asphaltiert worden – aufgrund anstehender Bauarbeiten in der Gartenstraße.

Umleitungen wegen Großbaustelle in Gothaer Gartenstraße

Gotha. Stadtwerke Gotha wollen Havarie im Leitungsnetz bis Beginn der Heizperiode beseitigen. Gegenverkehr auf den beiden nördlichen Fahrbahnen der Gartenstraße

In den kommenden Wochen wollen die Stadtwerke Gotha in der Gartenstraße eine Havarie im Fernwärmenetz beseitigen. Deswegen wird es in der Gartenstraße zu einer Teilsperrung sowie weiträumigen Umleitungen kommen. Vergangene Woche ist über den Arnoldiplatz ein provisorischer Teerstreifen gezogen worden, um den Innenstadtverkehr im südlichen Bereich der Gartenstraße durch die Margarethenstraße führen zu können. Voraussichtlich werde kommende Woche entschieden, wann die Bauarbeiten beginnen, sagt Ferdinand von Stryk, Bereichsleiter Fernwärme. Bis zum Beginn der Heizperiode sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Sperrung und alle weiteren Maßnahmen werden erst vollzogen, wenn der Baufortschritt im Bereich Remstädter Straße/Gartenstraße dies nötig mache, erklärt die Stadtverwaltung. Der Durchgangsverkehr werde auf beide Spuren der nördlichen Fahrbahn der Gartenstraße geleitet.

Die beiden südlichen Fahrspuren der Gartenstraße werden voraussichtlich ab Mitte/Ende August ab Höhe Hausnummer 50 voll gesperrt, das bis zum Parkhaus. Dort gilt während der Bauzeit eine Längen- und Tonnagebeschränkung. Die Margarethenstraße wird ab Ecke Gerbergasse zur Einbahnstraße. Während der Bauzeit wird die Fußgängerzone am Arnoldiplatz aufgehoben. In der Augustinerstraße/Hauptmarkt (Höhe Pferdetränke) - Ekhofplatz und Fritzelsgasse (Ecke Suttner-Straße) sollen Ersatzhaltestellen für Busse geschaffen werden. Es gebe mobile Ampeln im Bereich Suttner-Platz und Huttenstraße und für Fußgänger Höhe Lutherstraße. Die Ampel Pfortenstraße entfalle während der Bauzeit.

Der Verkehr aus Richtung Westen kommend soll über die 18.-März-Straße und Creuzburg-Straße in Richtung Krusewitzstraße über die Troch-Straße Richtung Erfurt und Mühlhausen umgeleitet werden, vom Schützenberg in Richtung Gadollastraße. Ein Linksabbiegen vom Schützenberg sei nicht mehr möglich.