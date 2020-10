Zwar fiel der Kirmestanz in Mechterstädt coronabedingt aus, ganz mit der Tradition brechen wollte der Kirmesverein nicht. Deshalb zogen seine Mitglieder in Tracht und mit Blümchenmaske am Sonnabend durchs Dorf. Auch Nadine Reinhardt und Ortschaftsbürgermeister Tobias Wolf (CDU) nahmen am Umspiel teil.

Hochsprüche und Heuschnaps gab es für die Dorfbewohner, die gegen einen Obolus ein Ständchen von den Lauchaer Blasmusikanten zu hören bekamen. Die Musikanten fuhren auf einem geschmückten Traktoranhänger mit. Am Freitag hatten die Kirmesleute zu einem Fackelumzug geladen, bevor ein Kirmesgottesdienst mit Pfarrerin Christa-Maria Schaller begann.